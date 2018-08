Amazon, passi in avanti sulla sanità

editato in: da

(Teleborsa) – Amazon continua a spingere sulla sanità. Il gigante dell’e-commerce sta concentrando forze ed investimenti sul settore medico ormai da mesi. A conferma della strategia la società ha arruolato nel proprio organico Maulik Majmudar, star della cardiologia che ha annunciato sul proprio account Twitter di lasciare il mondo accademico per un ruolo nel colosso americano.

Pur non essendo ancora stato specificato che ruolo avrà Majmudar, questo è l’ennesimo passo della società verso una progressiva espansione nel mondo della sanità, specialmente in quello delle cliniche private. Infatti Amazon si prepara ad aprine una entro l’anno nel proprio quartier generale di Seattle, dedicata ai propri dipendenti al fine di offrire migliori servizi sanitari. Lo scorso giugno la società aveva messo piede anche nel mondo delle consegne a domicilio di medicinali, acquisendo la “farmacia online” PillPack per circa un miliardo.