(Teleborsa) – Si muove in forte ribasso il titolo Amazon a Wall Street mostrando un calo di oltre 2 punti percentuali.

Per la prima volta dal 2017, il gigante delle vendite sul web ha mancato le stime di utile registrando nel 3° trimestre un risultato netto positivo di 2,1 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,9 miliardi dell’anno precedente.

A pesare gli investimenti per il programma “consegne in un giorno”, che prevede la consegna gratuita degli ordini per i membri di Amazon Prime.