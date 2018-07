Amazon mette a segno un trimestre da record

editato in: da

(Teleborsa) – Amazon mette a segno un trimestre da a record.

Nel secondo trimestre il colosso dell’e-commerce ha registrato un utile netto a 2,53 miliardi, contro 197 milioni di dollari del 2017. Amazon supera la soglia dei 2 miliardi per la prima volta. L’utile per azione arriva a 5,07 dollari rispetto agli 0,40 dollari dello stesso periodo del 2017. Il mercato si attendeva 2,50 dollari per azione. Aumenta il giro d’affari che sale del 39% a 52,9 miliardi di dollari che si confrontano con i 38 mld del secondo trimestre 2017.

Per il terzo trimestre, Amazon si attende ricavi tra 54 e 57,5 miliardi di dollari.