Amazon, Jeff Bezos vende 2,8 miliardi di dollari di azioni

(Teleborsa) – Jeff Bezos guarda alla Luna e pur di finanziare Blue Origin, il suo progetto di viaggi nello spazio, decide di fare cassa vendendo le azioni Amazon. Nella sola scorsa settimana, infatti, l’uomo più ricco al mondo ha raccolto un totale di 2,8 miliardi di dollari.

L’operazione è stata effettuata a fine luglio, precisamente tra il 29 e il 31 del mese. In quei tre giorni Bezos ha ceduto circa 900.000 azioni della sua piattaforma online ad un prezzo di 1.900 dollari l’una per un controvalore di 1,8 miliardi di dollari. Bezos ha poi replicato due giorni dopo, tra l’1 e il 2 agosto, mettendo sul piatto altri titoli per 990 milioni di dollari.

Così facendo il fondatore di Amazon ha ridotto la propria partecipazione al 10%, dalla precedente quota del 16%.

Seppur questa faccia parte di un progetto già annunciato per portare fondi a Blue Origin, questa vendita – la più grande mai effettuata per mano di Bezos – non sembra essere piaciuta agli investitori che hanno portato a picco le azioni Amazon a Wall Street. Ieri il titolo ha infatti perso il 3,19% portando il proprio valore a 1.765,13 dollari, pur considerando le massicce perdite accusate dall’intero mercato per la guerra valutaria.