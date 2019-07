Amazon, inaugurato a Verona nuovo centro di smistamento

editato in: da

(Teleborsa) – Inaugura a Verona il nuovo hub di smistamento del colosso statunitense Amazon. L’azienda ha battezzato il territorio per la sua posizione fondamentale nel Settentrione del Paese, grazie alla quale potrà servire l’area compresa tra Verona, Vicenza, Brescia, Trento e Mantova; garantendo consegne più rapide nelle 24 ore. Inoltre la vicinanza dell’autostrada e la centralità dell’area a forte vocazione logistica rendono questo magazzino di 8.500 mq una struttura fondamentale per evitare gli orari di punta verso città padane e non.

“Oggi siamo di fronte innanzitutto a una grande opera di rigenerazione urbana e di recupero dell’archeologia industriale, – ha dichiarato Federico Sboarina, Sindaco di Verona – che va nella direzione di una riqualificazione complessiva di Verona Sud, un’area della città a forte vocazione logistica. L’arrivo di Amazon significa, inoltre, 170 nuovi posti di lavoro e opportunità per le imprese locali. Infine, avere un centro di smistamento direttamente a Verona garantirà servizi ancora più celeri per i cittadini, con un aumento delle consegne nell’arco delle 24 ore. Tutto questo senza aggiungere in quest’area un attrattore di traffico, proprio perché verranno rispettati orari particolari. Riflessi positivi per tutta la città, che, ancora una volta, dimostra la sua centralità e la sua attrattiva per le multinazionali”.

Il capannone sorge al posto dell’ex calzaturificio Antonini di via Righi, che da anni versava in condizioni di totale abbandono. L’azienda Vailog ne ha curato la riqualificazione.

“Dietro a questo risultato – ha spiegato Eric Véron, AD di Vailog – ci sono 13 mesi di grande lavoro, che hanno consentito di trasformare una struttura degli anni ’60 in un grande centro moderno e all’avanguardia. Da calzaturificio a deposito Amazon, dopo numerosi anni di abbandono. Un esempio virtuoso di quello che è possibile fare, rigenerando spazi urbani in disuso. Dall’Inghilterra sono già venuti a vedere la struttura, complimentandosi per la capacità tutta italiana di saper creare e mantenere ciò che di bello abbiamo”.