Amazon, Buffet acquista quote della società

(Teleborsa) – La Berkshire Hathaway di Warren Buffett entra nel capitale di Amazon , nonostante le azioni della società risultino vicino ai loro massimi. In una intervista rilasciata alla Cnbc, il Guru della finanza ha confessato di essere stato a lungo un fan di Amazon e che si è sentito uno sciocco a non aver creduto prima nel potenziale dell’azienda di Seattle. “Sono rimasto colpito da Bezos fin dall’inizio, non avrei mai pensato che riuscisse a fare quello che ha fatto”, ha confessato Buffett.

Per di più con questa mossa il superfinanziere USAUsi è defilato ulteriormente da quella che era stata finora una delle sue consuetudini più radicate, quella di non investire sul settore tecnologico.

L’operazione, arrivata a poche ore dall’assemblea annuale di Berkshire Hathaway, conosciuta anche come la Woodstock del capitalismo, è stata effettuata tramite uno dei veicoli della stessa, ma non è noto il numero di azioni rilevate. La Berkshire aveva già lanciato lo scorso anno una joint venture sulla tutela della salute assieme ad Amazon e JPMorgan.

L’ammissione di Buffett sull’acquisizione di stock Amazon si è riflesso in una giornata molto positiva in borsa per il colosso dello shopping online, che portava casa, a metà seduta, un guadagno del 2,98% a 1.957,46 dollari.