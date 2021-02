Amazon, Bezos chiude ultimo anno da CEO con ricavi per 386 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Annunciando ricavi record pari a 125,6 miliardi nel quarto trimestre, per la prima volta sopra la quota simbolica dei cento miliardi, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha detto che nel terzo trimestre 2021 lascerà il suo ruolo di CEO per diventare presidente esecutivo. Sarà Andy Jassy, oggi alla guida di Amazon Web Services, a prendere il suo posto.

Amazon ha comunicato entrate in aumento del 44%, a 125,6 miliardi di dollari, nel quarto trimestre, che portano quelle dell’intero anno a quota 386,1 miliardi di dollari, rispetto ai 280,5 miliardi del 2019 (+38%). L’utile netto è aumentato a 7,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre (o 14,09 dollari per azione), rispetto a un utile netto di 3,3 miliardi di dollari (o 6,47 per azione) nel quarto trimestre 2019. Questo risultato porta l’utile netto del 2020 a 21,3 miliardi di dollari (41,83 dollari per azione), rispetto a un utile netto di 11,6 miliardi (23,01 per azione) nel 2019.

“Amazon è quello che è a causa dell’invenzione – ha affermato Jeff Bezos – Facciamo cose folli insieme e poi le rendiamo normali. Siamo stati pionieri delle recensioni dei clienti, del 1 click, dei consigli personalizzati, delle spedizioni incredibilmente veloci di Prime, degli acquisti Just Walk Out, di Kindle e Alexa, del marketplace e dell’infrastruttura cloud computing e molto altro”.

“Se lo fai bene, pochi anni dopo un’invenzione sorprendente, il nuovo è diventato normale. La gente sbadiglia. Quello sbadiglio è il più grande complimento che un inventore possa ricevere”, ha aggiunto il fondatore di Amazon, dicendo che vede la società nella sua forma più creativa in assoluto, fatto che rende questo un momento ottimale per la transizione annunciata.

Amazon ha di aspettarsi le vendite nel primo trimestre saranno comprese tra 100 miliardi e 106 miliardi di dollari, un rallentamento di circa il 25% rispetto al quarto trimestre del 2020, ma un aumento compreso tra il 33% e il 40% rispetto all’anno precedente. Gli analisti sono per un fatturato di 95,8 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2021.