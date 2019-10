Amazon apre il quindicesimo deposito di smistamento in Romagna

editato in: da

(Teleborsa) – Amazon ha aperto al quindicesimo deposito di smistamento nella zona industriale di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. A meno di un anno dall’inizio dei lavori nel centro verranno assunte 120 persone a tempo indeterminato.

Il nuovo deposito, ha spiegato il Responsabile di Amazon Italia Logistics per il Centro-Sud Italia, Sergio Panico, “rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon. La sua entrata in funzione ci consente di gestire al meglio le consegne in Emilia-Romagna“.

I 7.700 metri quadri di magazzino sono stati realizzati con un’attenzione particolare all’impatto ambientale: il tetto e le facciate sono stati costruiti con materiali di alta qualità per fornire un livello di isolamento di prima classe. Sul tetto, è stato installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 140 kW di energia elettrica, che corrisponde al consumo di 65 appartamenti standard a Rimini.