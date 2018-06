Amazon acquista “farmacia” online

editato in: da

(Teleborsa) – Amazon entra nel mondo dell’industria farmaceutica. Il colosso di Jeff Bezos ha infatti annunciato l’acquisizione della farmacia online PillPack, società che si occupa della consegna a domicilio di medicinali, specificamente per clienti che necessitano di più prescrizioni al giorno. PillPack offre inoltre un servizio full-time, ovvero disponibile 24 ore su 24.

Il closing dell’operazione è previsto per la seconda metà dell’anno, mentre non sono stati resi noti i termini finanziari dell’operazione. “Il team visionario di PillPack ha una combinazione di profonda esperienza in farmacia e attenzione alla tecnologia“, ha dichiarato Jeff Wilke, amministratore delegato del segmento Consumer Worldwide di Amazon.