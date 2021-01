Amazon acquista 11 aerei per rafforzare spedizioni cargo

editato in: da

(Teleborsa) – Amazon ha annunciato l’acquisto di 11 Boeing 767-300, per accelerare le consegne grazie ad una flotta ampliata. Gli acquisti includono sette aeromobili di Delta e quattro aerei di WestJet, che entreranno a far parte della flotta entro il 2022.

L’espansione della flotta di Amazon Air arriva in un momento in cui i clienti confidano più che mai in spedizioni veloci e gratuite. Questi acquisti garantiranno una capacità aggiuntiva ala rete di Amazon Air per gli anni a venire.

I quattro aeromobili acquistati da WestJet a marzo sono attualmente in fase di conversione da passeggeri a merci e si uniranno alla rete di Amazon Air nel 2021, mentre i sette aeromobili di Delta entreranno nella rete di Amazon nel 2022.

“Avere un mix di aeromobili in leasing e di proprietà nella nostra flotta in crescita ci consente di gestire meglio le nostre operazioni, il che a sua volta ci aiuta a tenere il passo nel soddisfare le promesse verso i nostri clienti”, ha affermato Sarah Rhoads, Vice President di Amazon Global Air.