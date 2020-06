Amazon accelera su guida autonoma e acquista startup Zoox

editato in: da

(Teleborsa) – Amazon sarebbe prossima a ufficializzare l’acquisizione della startup Zoox, società specializzata nella creazione di veicoli a guida autonoma, per una cifra vicina a un miliardo di dollari.

L’operazione rafforza l’interesse del colosso dell’e-commerce per le tecnologie della guida autonoma dopo i 530 milioni di dollari investiti in Aurora lo scorso anno, pronta a giocare un ruolo da protagonista in un segmento dell’automotive che rappresenta una scommessa.

Apple e Google hanno già investito nella tecnologia del self-driving, ma la società fondata da Jeff Bezos potrebbe essere tra tutte quella a beneficiarne di più, visto che il suo “core business” riguarda le consegne a domicilio. Da settimane si vociferava – come anticipato dal Wall Street Journal – di trattative avanzate tra Amazon e la startup, valutata prima della crisi scaturita dalla pandemia, 3,2 miliardi di dollari.

Fondata nel 2014, Zoox al momento si trova in evidenti difficoltà finanziarie e proprio di recente ha dovuto licenziare oltre 100 dipendenti.