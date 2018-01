Altro M&A nel settore farmaceutico: Celgene rileva Juno Therapeutics

(Teleborsa) – Ancora novità nel settore farmaceutico, oggi sotto i riflettori per l’acquisto diBioverativda parte diSanofi.

Il nuovo deal di Merger & Acquisition (M&A) riguarda due società statunitensi: Celgene rileverà Juno Therapeutics, biotech specializzata in trattamenti per il cancro, per 9 miliardi di dollari, o 87 dollari ad azione.

Con questa acquisizione Celgene potrà avvalersi del portafoglio di trattamenti di immunoterapia sviluppati da Juno. Solo il JCAR017 per la cura del linfoma non-Hodgkin potrebbe generare entro il 2020 vendite globali per circa 3 miliardi di dollari, spiega Celgene.