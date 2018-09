Altra seduta in rialzo per il settore servizi per la finanza (+0,47%)

editato in: da

(Teleborsa) – Senza grandi spunti rialzisti il settore servizi per la finanza, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l’EURO STOXX Financial Services, che mostra un progresso moderato.

Il comparto dei servizi finanziari in Italia ha aperto a 86.892,2, in aumento dello 0,47%, mentre il comparto servizi per la finanza europeo mostra un vantaggio similare dello 0,25% a 455,84.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice servizi finanziari, risultato positivo per Banca Generali, che lievita dell’1,03%.

Allunga timidamente il passo Exor, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,74%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi finanziari, ottima performance per Banca Ifis, che ha chiuso in rialzo del 2,83%.

Piccolo spunto rialzista per Banca Farmafactoring, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,77%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, rialzo marcato per Mutuionline, che archivia la sessione in utile dell’1,03% sui valori precedenti.