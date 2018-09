Altra seduta in rialzo per il comparto immobiliare italiano (+0,82%)

editato in: da

(Teleborsa) – Il Comparto immobiliare italiano si è mosso all’insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall’indice EURO STOXX.

L’indice delle società immobiliari in Italia ha aperto a 12.568,16, e si è poi portato a quota 12.699,11, in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione archivia la seduta in territorio positivo a 380,37, dopo aver avviato la seduta a 377,53.

Tra le azioni del Ftse MidCap, apprezzabile rialzo per IGD, in guadagno dell’1,05% sui valori precedenti.

Modesto guadagno per Beni Stabili, che avanza di poco a +0,92%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, punta con decisione al rialzo la performance di Risanamento, con una variazione percentuale dell’1,64%.

Allunga timidamente il passo Aedes, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,97%.

Piccolo spunto rialzista per Brioschi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,58%.