Alta Velocità Brescia-Verona, aggiudicato ad Alstom nuovo contratto

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo contratto di appalto per l’Alta Velocità Brescia-Verona, per la quale è stata selezionata la tecnologia Alstom sviluppata nei tre siti di Bologna, Roma e Lecco.

Alla compagnia ferroviaria francese è stato aggiudicato on contratto che ha un valore di 40 milioni di euro, nell’ambito di una commessa complessiva del valore di 272 milioni affidata al Consoirzio Saturno. Un altro contratto del valore di 98 milioni era stato affidato ad Ansaldo STS a dicembre 2018.

Al Consorzio Saturno, di cui Alstom Ferroviaria fa parte assieme ad Ansaldo STS, Colas Rail Italia (ex Alpiq EnerTrans) e Sirti, è stato affidato l’incarico realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico, a seguito della firma del contratto con il Consorzio Cepav Due, General Contractor per la progettazione e la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC (alta velocità e alta capacità) Brescia Est-Verona per conto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Il consorzio Cepav Due, di cui è capofila Saipem con una partecipazione del 59%, si è aggiudicato lo scorso giugno il contratto per la realizzazione del primo lotto costruttivo della tratta AV/AC Brescia – Verona per un valore di 1.645 milioni di euro. La quota di competenza di Saipem sul contratto è quindi di 970 milioni di euro.