Alta Velocità, Battisti: puntiamo ad aumentare qualità, offerta e ad estendere network

(Teleborsa) – Al via i festeggiamenti per l’Alta Velocità italiana, che compie 10 anni. In occasione della presentazione dell’orario estivo 2019 di Trenitalia, presso la stazione di Milano Centrale, sono iniziate le celebrazioni per l’infrastruttura che ha rivoluzionato il modo di viaggiare su rotaia, e Teleborsa ha incontrato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane.

“L’Alta Velocità ha cambiato il Paese dal punto di vista logistico, è il più grande progetto infrastrutturale dal dopoguerra ad oggi. Credo che i dati dimostrino con i 40 milioni di passeggeri che ogni anno trasportiamo, che è stato veramente qualcosa che ha cambiato il Paese”.

Guardando al futuro, “gli obiettivi da perseguire con l’Alta Velocità sono fondamentalmente quelli di aumentare il livello qualitativo, aumentare l’offerta e cercare di estendere il network. Oggi è solo su circa 1.000 chilometri, l’obiettivo è quello di allargare il network”.

Intanto proseguono in maniera massiccia gli investimenti, non solo sull’Alta Velocità ma su tutta la rete. “Noi abbiamo qualcosa come 42 miliardi di euro di investimento sull’implementazione della rete infrastrutturale stradale e ferroviaria”, ha dichiarato l’AD.

Relativamente ai nuovi treni, quest’anno ne arriveranno 106 – assicura Battisti – che sono una parte non particolarmente importante ma su 600 è comunque un passo avanti significativo. Ne sono già arrivati 11, entro l’anno saranno 106 i nuovi treni regionali, su 600 che saranno quelli che nell’arco di Piano metteremo in campo.