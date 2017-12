Alta Velocità a Sud, Delrio: aggiudicato primo bando Palermo-Catania

(Teleborsa) – “Buone notizie in questi giorni per Alta Velocità a Sud”. Lo scrive il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio in un post sul suo profilo Facebook. “È stato aggiudicato il primo bando per collegare Palermo Catania in due ore. Si lavora per raddoppiare 38 km – scrive il titolare del dicastero – . Sempre al Sud si possono far partire i due lotti della Napoli-Bari che erano bloccati dai ricorsi ora finalmente respinti”.

Per Delrio “collegare le due città metropolitane in due ore cambierà l’economia e le relazioni dei territori. Abbiamo già inaugurato un pezzo della Napoli-Bari fra Cervaro e Bovino. E, la apertura della Stazione di Afragola ha permesso nuovi e più veloci collegamenti con Reggio Calabria che dal 10 dicembre avrà una nuova Freccia”.

Il ministro ha concluso annunciando “stiamo finanziando e realizzando un progetto per dotare finalmente il nostro Mezzogiorno di connessioni veloci e per dare nuove opportunità di lavoro. La #curadelferro avanza con pazienza e serietà”.