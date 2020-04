Alstom, sistema recupero energetico Hesop inizia servizio commerciale ad Amburgo

editato in: da

(Teleborsa) – Alstom e Hamburger Hochbahn AG hanno lanciato insieme ad Amburgo, in Germania, il servizio commerciale del convertitore di energia Hesop, che cattura l’energia di frenata dei treni e la reindirizza per l’uso altrove. È il primo sistema del Paese e la prima applicazione di Hesop viene fornita come prodotto autonomo che funziona in modalità di conversione completa. Hesop è installato nella stazione Rauhes Haus sulla linea U2 della rete metropolitana della città. Catturando il 99% dell’energia di frenata, la reindirizza per l’uso all’interno della stazione passeggeri.

“Hesop è una delle nostre risposte alla necessità di aumentare l’efficienza energetica – ha detto Jörg Nikutta, Amministratore delegato di Alstom in Germania e Austria – e siamo orgogliosi di aver introdotto il sistema in Germania. È un elemento importante del trasporto pubblico pulito ed efficiente del futuro, che offre vantaggi economici e ambientali unici”.

Si tratta del convertitore di energia più potente sul mercato e offre una soluzione innovativa alle crescenti esigenze energetiche dei trasporti pubblici, rendendo il sistema complessivo più sostenibile. Con questa disposizione di Hesop come prodotto autonomo, Alstom dimostra la sua capacità di offrire pacchetti di prodotti flessibili e vari che soddisfano i requisiti unici dei singoli operatori.

Alstom e Hamburger Hochbahn AG avevano firmato una lettera di intenti per testare Hesop a settembre 2018. L’ordine è stato consegnato nel 2019. Il sistema è stato sviluppato e prodotto presso il sito Alstom di Charleroi in Belgio, mentre il sito di Saint-Ouen in Francia è protagonista della progettazione del sistema.

Vera e propria sottostazione elettrica reversibile avanzata, Hesop fornisce appunto tensione di trazione a una rete e recupera energia di frenata dai veicoli. Grazie alla sua vasta gamma di configurazioni di tensione e potenza, 125 unità di Hesop sono già state installate o ordinate da una moltitudine di reti diverse: dalle metropolitane di Milano, Riyad, Londra, Dubai e Panama alle linee tranviarie di Sydney e del capoluogo lombardo.