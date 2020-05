Alstom riceve “Premio all’innovazione per i Regulatory Sandbox” da Ministero economia tedesco

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero federale dell’economia tedesco ha insignito Alstom del “Premio all’innovazione per i Regulatory Sandbox”, in relazione a un progetto di test pianificati per l’implementazione dell’Automatic Train Operation (ATO) nel funzionamento quotidiano dei treni passeggeri regionali. Il progetto avrà inizio nel 2021, con l’Associazione regionale dell’area metropolitana di Braunschweig, il Centro aerospaziale tedesco (DLR) e il Politecnico di Berlino (TU Berlin).

Dopo aver effettuato una prima valutazione dei binari selezionati e delle apparecchiature necessarie per il funzionamento automatizzato, i test saranno eseguiti con Metronom Eisenbahngesellschaft, operatore ferroviario della Bassa Sassonia, e due treni regionali Coradia Continental di proprietà dell’Associazione regionale dell’area metropolitana di Braunschweig. Alstom è da tempo leader globale nell’ATO per i sistemi di metropolitane e questo test rappresenterà una novità mondiale assoluta per i treni passeggeri regionali.

“In futuro i treni automatizzati ottimizzeranno le attività operative ferroviarie regionali, ridurranno il consumo energetico e aumenteranno il comfort di viaggio. La guida altamente automatizzata apporterà così un contributo decisivo alla protezione del clima e sosterrà lo sviluppo di un sistema ferroviario moderno e appetibile. Dopo lo sviluppo e l’esito positivo dei test di Coradia iLint, il primo treno a idrogeno al mondo, Alstom è ancora una volta guida dell’innovazione nel trasporto ferroviario, con il progetto pilota per i treni regionali a funzionamento automatizzato”, ha affermato Jörg Nikutta, Amministratore delegato di Alstom in Germania e Austria.