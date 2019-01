Alstom, locomotiva numero 500 Vectron equipaggiata con ETCS Level 2

editato in: da

(Teleborsa) – Equipaggiata e messa in servizio con successo da Alstom la cinquecentesima locomotiva Vectron prodotta a fine 2018 da Siemens Mobility con ATLAS 200 e soluzione ETCS, European Train Control System, livello 2. Il progetto, in corso dal 2008, comprende la progettazione, la fornitura, l’omologazione, il collaudo e la messa in servizio delle apparecchiature di bordo. Finora, Alstom ha installato ETCS sulle locomotive Vectron per 37 diversi operatori in tutta Europa.

“Siamo molto lieti di aver raggiunto il nostro decimo anniversario in questo progetto di grande successo – ha detto Xavier Champaud, Amministratore delegato del sito di Alstom a Charleroi (Belgio) – e il team di progetto e tutti i collaboratori possono essere orgogliosi di affermare che la maggior parte delle locomotive Vectron in Europa sono dotate di ETCS di Alstom. Fotta che circola in 13 paesi europei”.

ETCS è una parte vitale della norma europea per un sistema ferroviario più sicuro e interoperabile in Europa. ETCS Level 2 ottimizza la capacità della linea in totale sicurezza anticipando e adattando la velocità dei treni attraverso il controllo continuo del convoglio con supervisione tramite un sistema di segnalazione radio-based. Alstom offre un pacchetto di apparecchiature interoperabili al 100%, supportate da oltre dieci anni e 250 milioni di km di operazioni commerciali e competenze ETCS nel settore.

Con progetti in 29 paesi, il Gruppo ferroviario francese è anche leader nei sistemi di bordo ETCS.