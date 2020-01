Alstom Italia medaglia d’oro alla XII edizione di I Nove You

editato in: da

(Teleborsa) – Alstom Italia si è aggiudicata la medaglia d’oro del concorso “I Nove You” nella categoria “Innovation to market” con il progetto del Centro di supporto della flotta/Control Room proposto dal team del sito Alstom di Sesto San Giovanni (MI), uno dei siti più importanti in Italia specializzato nelle attività di manutenzione e riparazione, e nella produzione, ingegneria e validazione per i sistemi di trazione.

Il concorso annuale di Alstom nasce per sviluppare l’innovazione attraverso il contributo delle idee di tutti i suoi dipendenti. Giunto alla 12esima edizione, il programma ha riscosso un enorme successo con 2000 partecipanti e un totale, solo quest’anno, di 620 progetti presentati da 23 Paesi.

“Questo premio è il riconoscimento per il lavoro del team italiano nell’ambito del Service 4.0. Il nostro obiettivo è quello di conferire sempre maggiore fluidità ai processi di manutenzione. La gestione dei dati in tempo reale, l’analisi dei big data e la digitalizzazione dei processi sono la chiave per migliorare l’efficienza delle operazioni“, ha commentato Olivier Giacomoni, Managing Director di Alstom Services Italia & Svizzera.

La categoria “Innovation to market” è stata introdotta quest’anno per la prima volta, a testimonianza del fatto che le innovazioni di Alstom hanno creato valore aggiunto per i clienti e come impegno costante dell’azienda nell’innovazione, attraverso l’esplorazione di tutti i campi della creatività.

“L’innovazione è essenziale nella nostra strategia per il 2020. Mi congratulo con tutti – i vincitori ovviamente – ma anche con tutti i collaboratori e i team che hanno presentato i loro progetti. Sono fonte di ispirazione e rappresentano la forza innovativa di Alstom“, ha dichiarato Henri Poupart-Lafarge, Presidente e Amministratore delegato di Alstom.