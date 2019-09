Alstom Italia alla ricerca di giovani talenti

editato in: da

(Teleborsa) – Al via la prima edizione di “Apply, Play, Move”, un modo innovativo, attraverso un business game, per attrarre i migliori laureandi e neolaureati di Ingegneria, Matematica, Statistica, Fisica e Informatica lanciato da Alstom Italia, che si concluderà con la selezione di otto talenti da inserire in azienda.

I candidati potranno iscriversi sul sito http://www.applyplaymove.it e partecipare al gioco di impresa “Apply, Play, Move”. Possono partecipare neolaureati e laureandi con data di laurea prevista entro dicembre delle facoltà di Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria Elettronica, Elettrica, Informatica, dell’Automazione, Meccanica e Gestionale.

Il business game consiste nell’affrontare le prove, che saranno progressivamente messe online, nel sito dedicato durante le settimane in cui sarà attivo il concorso. I migliori candidati saranno invitati ad un evento presso una delle sedi Alstom per un Recruiting Day innovativo.

I candidati selezionati verranno inseriti a tempo indeterminato in alcuni settori chiave di Alstom: Segnalamento, Sistemi e Infrastrutture e Services. Sarà loro offerto un percorso di formazione di 2 anni con “job rotation” nei principali business di Alstom. Il percorso prevede la possibilità di trascorrere periodi nelle diverse sedi italiane di Alstom, ma soprattutto l’opportunità di un lavoro vero: assegnazione e misurazione di obiettivi, affiancamento di un mentore e piano formativo personalizzato, possibilità di misurarsi su progetti concreti e di contribuire alle sfide dei nostri team Innovation.

“Per il nostro programma graduate abbiamo voluto sperimentare un sistema di selezione innovativo – afferma Marco De Rosa, HR Director Italia e Svizzera – con delle simulazioni legate al contesto aziendale che ci permettono di valutare non solo la preparazione tecnica delle persone, ma anche quelle abilità e comportamenti che sono variabili critiche di successo in un contesto aziendale dinamico e innovativo come quello di Alstom. Apply,Play,Move è anche un modo per offrire ai ragazzi un’esperienza stimolante e divertente e per dar loro un’idea di cos’è Alstom, un’azienda basata su valori di agilità, inclusività e responsabilità. La nostra ambizione di essere un leader del futuro con una visione integrata della mobilità richiede talenti innovativi per realizzare una mobilità intelligente”.