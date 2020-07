Alstom, in Germania la prima stazione al mondo per il rifornimento d’idrogeno

editato in: da

(Teleborsa) – Celebrata a Bremervoerde, in Bassa Sassonia, alla presenza delle cariche dello stato e dei rappresentanti delle aziende coinvolte, la cerimonia simbolica di posa della prima pietra della stazione per il rifornimento dei treni passeggeri a idrogeno. L’avvio della costruzione dell’infrastruttura, la prima al mondo di questo genere, è previsto per settembre. La stazione di rifornimento sarà costruita e gestita dalla società di gas e ingegneria Linde per conto della Società di trasporto regionale della Bassa Sassonia (LNVG). Gli altri partner del progetto sono Alstom, lo Stato della Bassa Sassonia e l’azienda di trasporto Elbe-Weser (EVB).

Alla fine di febbraio – spiega Alstom in una nota – era stata completata con successo una fase di diciotto mesi di test per i primi due treni e ora il progetto di mobilità inizia una nuova fase. La fine dei lavori è prevista per la metà del 2021 e, in questa data, la stazione di rifornimento di idrogeno sostituirà la stazione di rifornimento mobile attualmente esistente.

Con una capacità di circa 1.600 kg di idrogeno al giorno, sarà una delle più grandi stazioni di rifornimento di idrogeno al mondo. Dall’inizio del 2022, i 14 treni regionali alimentati a idrogeno forniti da Alstom saranno riforniti ogni giorno e 24 ore su 24, se necessario. Grazie a un raggio di 1.000 chilometri, i treni a unità multiple saranno in grado di circolare senza emissioni per tutto il giorno sulla rete EVB con un solo rifornimento. Le aree di espansione presso la stazione di rifornimento consentiranno di produrre idrogeno in loco in futuro, utilizzando elettrolisi ed elettricità rigenerativa.

“La costruzione della stazione di rifornimento di idrogeno a Bremervoerde pone le basi per l’operatività in serie dei nostri treni a idrogeno e senza emissioni nella rete Weser-Elba. Apprezziamo molto che Linde, esperto nella fornitura di idrogeno, si stia occupando del rifornimento di tutti i treni della serie, dopo il completamento con successo delle operazioni di prova “, ha commentato Jorg Nikutta, amministratore delegato di Germania e Austria di Alstom.

“Siamo lieti di svolgere un ruolo chiave in questo progetto innovativo e all’avanguardia – ha commentato Mathias Kranz, responsabile di Linde per le attività in loco e su larga scala in Germania –. Linde è da tempo impegnata nell’idrogeno, che può dare un contributo significativo alla decarbonizzazione. L’introduzione dell’idrogeno come combustibile per i treni ridurrà significativamente l’impatto ambientale, poiché un chilogrammo di idrogeno sostituisce circa 4,5 litri di gasolio”.

Il progetto è finanziato dal programma nazionale di innovazione per la tecnologia a idrogeno e celle a combustibile del Ministero dei trasporti federale. Digital Infrastructure NOW GmbH coordina il finanziamento e Project Management Julich (PtJ) è responsabile per l’attuazione.