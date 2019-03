Alstom, il bus 100% elettrico Aptis sceglie Firenze per l’anteprima italiana

editato in: da

(Teleborsa) – Firenze viene scelta da Alstom per l’anteprima italiana di Aptis, il bus 100% elettrico presentato già in Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania. Si parte da Firenze, dove oggi è stato presentato nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria Novella, prima d’iniziare un tour di prova che, partendo dalla capitale toscana toccherà da marzo a maggio sei città italiane.

Presenti alla conferenza di lancio e al viaggio panoramico per le vie della città, Dario Nardella Sindaco di Firenze, Vincenzo Ceccarelli Assessore ai Trasporti della Regione Toscana, Michele Viale Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria e Stefano Bonora Amministratore Delegato di ATAF Gestioni, società del gruppo Busitalia, partner tecnico della tappa di Firenze.

“Siamo onorati di iniziare il tour Italiano di Aptis proprio da Firenze, una città attenta alla mobilità sostenibile”, ha affermato Michele Viale, Presidente e Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria, spiegando che questo veicolo “permette ai passeggeri di vivere un’esperienza di comfort unica a bordo”.



“Firenze è orgogliosa di essere la prima città in Italia a sperimentare Aptis”, ha detto il sindaco Nardella, ricordando che il capoluogo toscano vanta un modello unico di trasporto pubblico locale, teso alla sostenibilità e fermo sostenitore della mobilità elettrica. “Per noi il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo della mobilità elettrica sono fondamentali”, ha proseguito il sindaco, affermando “basta con questo scontro tra trasporto pubblico e privato. Dove ci si muove bene con veicolo pubblici si muove meglio anche il privato. L’integrazione è la parola d’ordine”.

L’Ataf, azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano di Firenze, presenta la flotta più giovane e più verde del Paese. Lo ha ricordato Nardella, affermando “siamo l’unica città italiana che è pienamente inserita negli standard europei per quanto riguarda la modernità degli autobus e il basso impatto ambientale”.

Aptis l’autobus 100% elettrico

Aptis è una nuova soluzione di mobilità. Fornisce alle città un veicolo al 100% elettrico oltre all’intero sistema comprendente dimensionamento, opzioni di ricarica, infrastruttura stradale, opzioni di leasing e garanzia.

Il design unico e innovativo di Aptis si ispira a quello del tram, incorporando accessibilità con pianale ribassato e viste a 360°. Con batterie e sistemi di alimentazione situati sul tetto e le ruote collocate alle due estremità senza sporgenze, offre ai passeggeri il concetto del tutto nuovo di un pianale ribassato completo da 20 metri quadri. Fra le altre caratteristiche i finestrini panoramici alle due estremità, bassi livelli di rumore e le 4 ruote sterzanti, che consentono al bus di occupare il 25% di superficie in meno nelle curve rispetto ai veicolo a due ruote sterzanti.

Aptis ha un layout interno flessibile, in grado di offrire configurazioni adatte alle esigenze dell’operatore: una lounge sul retro, due o tre porte doppie e un design interno personalizzato in grado di evolversi facilmente con il ciclo di vita del veicolo. Alstom lavora a varie modalità innovative di vendita di Aptis. Alcuni clienti possono volere acquistare solo il veicolo, altri preferire un’offerta completa di manutenzione.

L’elettrico un mercato in forte crescita

La domanda di trasporto a emissioni zero è in crescita. Le proiezioni demografiche dimostrano che la popolazione globale è destinata a raggiungere i 9,7 miliardi entro il 2050, con il 70% residente nelle aree urbane. Gli autobus elettrici rivestiranno quindi un ruolo chiave nel trasporto urbano nell’arco dei prossimi 10-20 anni, come una delle soluzioni destinate a rimpiazzare gli autobus diesel. Molti Paesi e città hanno già lanciato progetti per la sostituzione delle loro flotte. Entro il 2035, la maggior parte delle città europee avrà autobus elettrici in servizio sulle proprie reti.

La regione dell’Ile de France sarà il mercato a cui si rivolgerà per primo, data la previsione di crescita significativa nei prossimi anni, con l’obiettivo di rimpiazzare l’80% della sua flotta di autobus. In Francia, Ile de France Mobilités ha deciso di avviare due sperimentazioni, una delle quali con RATP. Aptis sarà sottoposto a test di collaudo a Parigi nella regione dell’Ile de France, nella seconda metà del 2017.

In Europa, Alstom intende puntare a Paesi Bassi, Belgio, Germania e Spagna, mercati in prima linea nelle soluzioni di mobilità elettriche.