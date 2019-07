Alstom, Guillaume Tritter nuovo DG del Cluster Asia centrale e occidentale

editato in: da

(Teleborsa) – alto, è il nuovo Direttore Generale Alstom del Cluster dell’Asia Centrale e Occidentale. Guillaume è stato in precedenza Amministratore delegato per Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, con sede a Nur-Sultan (già Astana), capitale Kazakistan. Guillaume Tritter lavora per Alstom dal 2007 e vanta una vasta esperienza nel settore della mobilità.

Guillaume ha preso in carico la firma del contratto a lungo termine con Kazakhstan Railways per la produzione e le di locomotive elettriche insieme alla realizzazione dell’impianto di assemblaggio di questi mezzi di trazione nella capitale del Kazakhstan dove si era trasferito nel 2013 e ha lavorato come Business Development e Customer Director per il Paese asiatico, con sede appunto a Nur-Sultan. Ha ricoperto per Alstom ruoli chiave nella regione dell’Asia centrale, come anche responsabile per Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan.

“Questo è un ottimo momento per Guillaume Tritter di prendere il comando del Cluster Asia occidentale e centrale – ha detto Didier Pleger, Senior vicepresidente di Alstom per Medio Oriente e Africa – e sono sicuro che perseguirà la partnership di Alstom in questi Paesi per rendere la nostra presenza duratura nel Cluster dell’Asia centrale e occidentale”.

Alstom è presente in questa vasta zona asiatica con più di 730 persone, cinque uffici, due depositi e due strutture. Alstom ha un ruolo determinante per la rivitalizzazione dell’industria della mobilità regionale e allo sviluppo della sua economia.

Il cluster dell’Asia occidentale e centrale comprende Kazakistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Armenia, Georgia, Iran e Iraq.