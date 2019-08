Alstom fornirà i treni per collegare il Roissy- Charles de Gaulle con Parigi

editato in: da

(Teleborsa) – Alstom fornirà 13 convogli al consorzio Hello Paris incaricato di gestire lo CDG Express, ovvero il collegamento tra l’aeroporto Roissy- Charles de Gaulle con il centro città di Parigi.

Questi nuovi treni, che derivano dalla gamma Coradia Polyvalent, saranno peculiari per la linea CDG Express, in particolare in termini di allestimenti interni e informazioni a bordo, che garantiranno un’esperienza ottimale per i passeggeri.

“Alstom è lieta di supportare il consorzio Hello Paris nell’ambito del progetto CDG Express. Prodotto in Francia, questo treno sarà una vetrina dell’esperienza francese, che milioni di passeggeri scopriranno quando arriveranno e partiranno dall’aeroporto Charles de Gaulle, ed è motivo di grande orgoglio per tutti i nostri dipendenti”, spiega Jean-Baptiste Eyméoud, Senior Vice President France di Alstom.

Complessivamente, questo progetto porta 400 posti di lavoro diretti ad Alstom e 1.200 posti di lavoro indiretti nel settore ferroviario francese.