Alstom distribuisce 30 azioni gratuite ai dipendenti

(Teleborsa) – Il gruppo Alstom ha distribuito ai suoi dipendenti 30 azioni gratuite come parte del piano di azionariato per i dipendenti chiamato “We are Alstom”. Dopo due anni di periodo di acquisizione, circa 25.000 dipendenti, che hanno aderito a questo piano, hanno ricevuto le azioni o il loro equivalente in termini di bonus.

Lanciato a settembre 2016, il piano di azionariato ha incluso un periodo di due anni di acquisizione delle azioni. Alla fine di questo periodo, i dipendenti idonei ricevono le loro 30 azioni, che rappresentano un valore lordo di circa 1.200 euro per beneficiario.

“Siamo orgogliosi di consegnare queste azioni ai nostri dipendenti. Per la maggioranza di loro è un’opportunità per diventare azionisti di Alstom ed essere maggiormente legati ai risultati conseguiti dal Gruppo” – ha spiegato Thierry Parmentier, Vicepresidente senior delle Risorse Umane di Alstom.