Alstom, dispositivi Wi-Fi su treni polacchi Express InterCity Premium

(Teleborsa) – Contratto Alstom-Polskie Koleje Panstwowe (PKP, ferrovie statali polacche) Intercity per l’installazione di dispositivi Wi-Fi sui treni “Express InterCity Premium (EIP)” prodotti appunto da Alstom. I primi treni Pendolino con accesso alla rete wireless gratuita saranno in orario PKP entro la fine dell’anno. Il contratto, oltre alle installazioni Wi-Fi, include anche la manutenzione per 5 anni. La categoria EIP, “lanciata” il 14 dicembre 2014, è costituita da 20 convogli Pendolino ED250. Il contratto di acquisto, del valore di 665 milioni di euro (2,64 miliardi di zloty), era stato firmato il 30 maggio 2011 e comprendeva anche la costruzione di impianti tecnici e la manutenzione tecnica dei treni per un periodo massimo di 17 anni.

Ogni treno Alstom Pendolino ED250 ha 7 carrozze per un totale di 402 posti: 341 posti di 2a classe, 45 posti di prima classe, 2 posti disabili e 14 posti bar. I treni sono climatizzati, permettono il trasporto di biciclette, dispongono di un’area bar e i passeggeri hanno diritto a rinfreschi gratuiti per maggiore comfort di viaggio. La velocità massima di esercizio dei “Pendolini polacchi” è di 250 km/h, anche se, nel regolare servizio passeggeri, i treni non superano i 200 km/h. In Polonia non vi sono, infatti, linee adattate a velocità più elevate.

I team Alstom di Varsavia saranno responsabili dell’installazione di dispositivi di connessione Wi-Fi gratuita sui Pendolino ED250. In base all’accordo, la società creerà un team di progetto di installazione Wi-Fi, oltre a garantire la consegna e la manutenzione di questi dispositivi e la formazione dello staff di PKP Intercity. Secondo i sondaggi sulla soddisfazione dei clienti effettuati da PKP Intercity, i viaggiatori scelgono l’offerta Express InterCity Premium principalmente per l’elevata sicurezza e il comfort di viaggio.

“I lavori relativi all’installazione dei dispositivi Wi-Fi – ha spiegato Marek Chraniuk, Presidente del PKP Intercity Management Board – saranno eseguiti in modo tale che i veicoli ED250 possano essere sottoposti a interventi pianificati, in base all’orario. Ci preoccupiamo anche del fatto che l’implementazione della rete wireless sia veloce ed efficiente. Presteremo particolare attenzione all’installazione sui primi due treni al fine di garantire il corretto funzionamento delle soluzioni di sistema introdotte”.



Nell’ambito del contratto tra PKP Intercity e Alstom, che fornirà simultaneamente il servizio di un operatore di telecomunicazioni, sarà concluso anche un accordo per la protezione dati dell’utente che saranno trattati e custoditi in maniera adeguata e conforme alla legge vigente sulla protezione dei dati personali.

“Alstom è lieta di aver avuto l’incarico dell’installazione del Wi-Fi nei treni Pendolino – ha dichiarato Leslaw Kuzaj, Presidente di Alstom in Polonia – e sappiamo che i nostri passeggeri lo stanno aspettando e siamo sicuri che aumenterà il loro comfort e la soddisfazione nel viaggio. Per noi è anche importante che il nostro cliente disponga di un materiale rotabile conforme ai più elevati standard europei. I passeggeri apprezzano i sedili, un facile accesso alla presa di corrente e la possibilità di utilizzare lo speciale Silence Zone. I treni sono anche adattati alle esigenze delle persone disabili, oltre a fornire un viaggio confortevole per le famiglie con bambini”.

“Il settore ferroviario è cambiato radicalmente negli ultimi anni – ha dichiarato Andrzej Adamczyk, Ministro delle Infrastrutture della Polonia – e il nostro obiettivo è che sia sicuro, confortevole e tempestivo. Ci sforziamo di raggiungere questo risultato attraverso investimenti sia in termini di infrastrutture ferroviarie che di materiale rotabile. Tutto per avere una ferrovia moderna e modernizzata in Polonia entro il 2023. Il piano consiste in una serie di contratti eseguiti annualmente da entità del Gruppo PKP. Uno di questi è il contratto per l’installazione di dispositivi Wi-Fi in 20 treni Pendolino, in base al quale i primi treni EIP con l’accesso a Internet wireless saranno in uso entro la fine dell’anno”.



“L’installazione di internet wireless nei depositi EIP inizierà a settembre – ha aggiunto Andrzej Bittel, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture – e ora in questo mese di agosto sono stati effettuati con successo test pilota di dispositivi Wi-Fi appunto sui Pendolino. I treni Pendolino arricchiranno così il numero dei convogli dotati di accesso a Internet. A questo punto, la rete Wi-Fi è disponibile in 171 vetture PKP Intercity e 40 set combinati (PesaDart, Flirt3). Il vettore prevede che entro la fine del 2018 il Wi-Fi sarà disponibile in 200 vetture convenzionali e questo numero sarà costantemente aumentato”.

“Il contratto di oggi è un altro passo verso il miglioramento della qualità dei servizi forniti ai nostri clienti – ha da parte sua precisato Krzysztof Maminski, Presidente del Consiglio di amministrazione di PKP S.A. – e noi facciamo ogni sforzo per garantire ai passeggeri il massimo della comodità in ogni fase del loro viaggio. L’accesso a Internet nello spazio pubblico è uno degli standard più comunemente attesi del 21° secolo e quindi lo stiamo fornendo in sempre più treni e stazioni ferroviarie”.