Alstom: conclusa con successo fase prova primi due treni a idrogeno

(Teleborsa) – Dopo 530 giorni e oltre 180.000 chilometri percorsi, le prove dei primi due treni al mondo a idrogeno sono state completate con successo alla fine di febbraio. I due treni pre-serie del modello Coradia iLint di Alstom sono in servizio passeggeri da settembre 2018.

Dal 2022, quattordici treni della serie Coradia iLint sostituiranno le unità multiple diesel esistenti. “Questo progetto dimostra – si legge in una nota di Alstom – come LNVG sia stata la prima azienda a credere nell’idrogeno, investendo nei quattordici treni Coradia iLint con annessi trenta anni di manutenzione e alimentazione, e allo stesso tempo, quanto sia importante la mobilità verde per lo stato della Bassa Sassonia“.

Alstom, come uno dei principali attori nel settore ferroviario in Europa, produrrà i treni a celle a combustibile per LNVG e sarà responsabile della manutenzione dei veicoli nel suo sito di Salzgitter, mentre la società di gas e ingegneria Linde costruirà e gestirà l’area di rifornimento d’idrogeno per i treni della serie vicino alla stazione di Bremervoerde.

“I nostri due treni pre-serie Coradia iLint hanno dimostrato nel corso dell’ultimo anno e mezzo che la tecnologia delle celle a combustibile può essere utilizzata con successo nel trasporto passeggeri. Questo ci rende una forza trainante nella mobilità senza emissioni e sostenibile – ha commentato Jorg Nikutta, Direttore generale di Alstom in Germania e l’Austria – Da questo periodo di prova dei treni a celle a combustibile abbiamo anche ottenuto informazioni preziose per l’ulteriore sviluppo della tecnologia di propulsione”.

