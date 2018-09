Alstom, chiuso il contratto per la linea 3 della metro di Mumbai

editato in: da

(Teleborsa) – Alstom si aggiudica il contratto per la linea 3 della metropolitana di Mumbai. Il Gruppo francese che opera nel settore della costruzione di treni, ha concluso un ordine di circa €315 milioni per la fornitura di 248 carrozze metro per la terza linea metro della città indiana.

Il progetto prevede la costruzione di un troncone sotterraneo di 33.5 km che connette le aree più trafficate di Mumbai, che in India è una tra le città che sta crescendo in maniera più esponenziale e rapida.

La linea metro congiungerà il distretto economico Cuffe Parade, nell’estremo sud della città, al SEEPZ (Santacruz Electronics Export Processing Zone) nell’area centro nord con 26 stazioni sotterranee ed una in superficie.

Sorride il titolo Alstom a Parigi, dove ha chiuso in rialzo dello 0,91%.