Alstom certificata come Top Employer Italia ed Europa 2020

(Teleborsa) – Alstom è certificata come Top Employer Italia e Europa 2020 dall’Istituto Top Employers conseguendo la certificazione da parte in sei paesi: Francia, Spagna, Italia, Polonia, Belgio e Regno Unito.

Le aziende e le organizzazioni certificate si impegnano a fornire il miglior ambiente di lavoro per i propri dipendenti attraverso pratiche innovative in materia di Risorse Umane HR. Top Employers Institute analizza circa 600 pratiche, attraverso un processo di revisione internazionale indipendente che si concentra su 10 diverse tematiche HR: Strategia dei Talenti, Pianificazione della Forza Lavoro, Talent Acquisition, On-boarding, Formazione e Sviluppo, Performance Management, Sviluppo della Leadership, Gestione delle Carriere e Successioni, Compensation & Benefit e Cultura.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati certificati come Top Employer Europa; questo conferma i più alti standard qualitativi delle nostre pratiche di gestione delle Risorse Umane”, ha dichiarato Anne-Sophie Chauveau-Galas, SVP – Risorse Umane e Sviluppo Sostenibile del gruppo Alstom.

“La nostra decisione di perseguire la certificazione Top Employers è stata guidata dalla volontà di sfidare noi stessi in termini di pratiche HR e di avere una verifica esterna dei nostri processi interni per migliorare continuamente la Employee Experience. Alstom, sono lieta di dirlo, è sulla buona strada per attrarre e trattenere i migliori talenti al mondo e il nostro obiettivo è quello di ottenere, in futuro, la certificazione Worldwide Top Employer“, conclude Chauveau-Galas.

“Raggiungere la certificazione Top Employer Italia per la prima volta è un grande successo ed è il risultato del lavoro fatto in questi anni“, ha affermato Marco De Rosa, Direttore Risorse Umane Alstom in Italia e Svizzera. “Alstom ha investito molto per creare un ambiente di lavoro stimolante, dove tutte le persone possono sentirsi coinvolte. La nostra ambizione è quella di essere il ‘Top Employer’ nel settore della mobilità sostenibile in Italia e, per questo, dedichiamo tempo e cura ai processi di gestione delle persone e stiamo portando avanti azioni a supporto della diversità”

“Riconoscere i nostri Top Employers regionali 2020 è un momento di grande orgoglio per tutti noi. Questo livello di certificazione dimostra la dedizione all’applicazione dell’eccellenza delle risorse umane a livello regionale – un impegno per arricchire il mondo del lavoro. Congratulazioni!”, ha dichiarato il CEO del Top Employers Institute David Plink.