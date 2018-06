Alstom, 38 tram “Citadis” per Francoforte e opzione per altri 15

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo industriale francese Alstom specializzato in costruzioni ferroviarie e Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF), società che in Germania gestisce il trasporto pubblico di Francoforte, hanno stipulato un contratto del valore di circa 100 milioni di euro per la fornitura di 38 tram Citadis con adattamenti speciali per il mercato tedesco. Il contratto include un’opzione per 15 veicoli supplementari. Alstom fornirà anche formazione, riparazione di attrezzature e servizi di garanzia. I primi due tram saranno consegnati nel 2020 per essere utilizzati lungo l’intera rete tranviaria della città.

“Questo ordine dimostra ancora una volta il successo globale della nostra ammiraglia – ha dichiarato Jörg Nikutta, Amministratore delegato di Alstom in Germania e Austria. Citadis – e perciò siamo molto orgogliosi di presentar il Citadis a Francoforte. Fornendo un materiale rotabile affidabile e moderno e ci impegniamo a sostenere gli operatori tedeschi nel superare le sfide del trasporto urbano di domani”.



I tram Citadis funzioneranno sulle linee esistenti di Francoforte, rafforzando la mobilità urbana in una città in rapida crescita. Le previsioni indicano che la popolazione del centro di Francoforte entro il 2020 salirà a circa 825.000 unità e per quella saranno 2,5 milioni i residenti della sua maggiore area urbana.

Il Citadis progettato per Francoforte è un veicolo a pianale ribassato al 100% con ampie superfici vetrate, LED per un’illuminazione morbida e omogenea, sedili singoli di grandi dimensioni e informazioni di viaggio su ampi schermi. Il “progetto” include innovazioni come sistemi di assistenza alla guida, anabbaglianti automatici e sensori pioggia. Il tram, composto di tre carrozze, sarà lungo 31,5 metri con una capacità massima di 197 passeggeri. Le doppie porte su tutta la lunghezza del veicolo assicurano una migliore accessibilità.

A oggi, oltre 2.500 tram della gamma Citadis sono stati venduti in più di 50 città in tutto il mondo. I 2000 mezzi tranviari già operativi, dall’entrata in servizio all’inizio del XXI Secolo, hanno percorso oltre 1 miliardo di chilometri e trasportato quasi 9 miliardi di passeggeri.