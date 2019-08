Alstom, 12 treni per le linee TGV Atlantique

editato in: da

(Teleborsa) – Importante aggiunta all’ordine già esistente di 55 treni attualmente in consegna. Alstom fornirà altri 12 treni Avelia Euroduplex a SNCF Mobilités per un importo complessivo di 335 milioni di euro che entreranno in servizio nel 2021 e nel 2022. Ad oggi sono stati consegnati 41 treni, i primi dei quali sono entrati in servizio l’11 dicembre 2016 fra Parigi e Bordeaux.

I treni Avelia Euroduplex hanno una capacità maggiore, grazie anche alle ricerche continue di Alstom che vede il passeggero al centro dello sviluppo, proponendo un nuovo concetto per sedili più comodi. La particolarità di questi treni richiesti in ordine aggiuntivo è che sono stati preconfigurati per ricevere un sistema di controllo automatico che soddisfa i recenti standard europei (ERTMS). E

uroduplex appartiene alla gamma di treni AV Avelia di Alstom con ben 8 dei 13 siti in Francia coinvolti nella progettazione e produzione: La Rochelle per la progettazione e il montaggio, Belfort per le auto elettriche, Ornans per i motori, Le Creusot per i carrelli, Tarbes per le catene di trazione, Villeurbanne per l’on computerizzati di bordo, Petit-Quevilly per i trasformatori di trazione e Saint-Ouen per il design.

“Sono molto felice che la SNCF abbia rinnovato la sua fiducia in noi. Questo ordine è un’ottima notizia per i siti che producono questi treni e garantirà il carico di lavoro di La Rochelle e Belfort nel 2020 e nel 2021, prima della consegna dei treni di nuova generazione ordinati nel 2018. La produzione di questi treni Avelia Euroduplex rappresenterà lavoro per 400 persone a La Rochelle e 120 persone a Belfort” – ha affermato Jean-Baptiste Eyméoud, Senior Vice President Francia di Alstom.