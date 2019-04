Alphabet Wing autorizzata a operare come compagnia aerea

editato in: da

(Teleborsa) – Svolta nel settore del trasporto aerei delle merci, più propriamente dei pacchi espresso. La Federal Aviation Administration, con il benestare del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, ha autorizzato Alphabet Wing, divisione di Alphabet dedicata al business delle consegne automatizzate tramite droni, a effettuare consegne di merce operando con i propri droni.

Grazie ai velivoli di cui si è dotata, la società con sede a Mountain View potrà effettuare servizi anche su lunghe distanze. Il primo accordo riguarda spedizioni di prodotti alimentari e farmaceutici nello Stato della Virginia, con prelievo da zone periferiche e distribuzioni mirate.

Alphabet Wing si sta muovendo anche in Australia, dove la Civil Aviation Safety Authority australiana ha autorizzato i primi test nell’area di Canberra.

I velivoli di Alphabet Wing, alimentati a energia elettrica e in grado di raggiungere la velocità massima di 120 chilometri orari, operano fino a 120 metri di altezza. Dotati di algoritmi di machine learning che consentono di percorrere la rotta più efficiente e aggirare ogni tipo di ostacolo, i dronI sono programmati per effettuare la consegna direttamente al domicilio del destinatario che indicherà un luogo tale da non impattare con il traffico veicolare su gomma ne’ su quello pedonale.