Alpha Bank, incarico a JPMorgan e Goldman Sachs per aumento di capitale da 800 milioni

(Teleborsa) – Alpha Bank, una delle maggiori banche greche, ha annunciato di aver affidato a JPMorgan e Goldman Sachs un mandato per esplorare la possibilità di raccogliere capitale per circa 800 milioni di euro. La banca ha specificato che l’operazione si inserisce “nel contesto della revisione del suo piano strategico triennale” e di averna dato conto “in risposta a indiscrezioni di stampa”.

“La struttura della raccolta di capitale proposta mirerà a trarre vantaggio dalle condizioni di mercato positive e dalla forza dell’attività di Alpha Bank, preservando al contempo il valore per gli azionisti esistenti.”, sottolinea l’istituto greco in una nota. Alpha Bank ha inoltre dichiarato di considerare le attuali prospettive per la Grecia “molto favorevoli” e di essere pronta a supportare il governo del Paese negli sforzi per la ripresa dell’economia e nell’attrarre investimenti stranieri in Grecia.

Questa mattina alcune fonti avevano detto a Reuters che la fintech italiana Nexi sarebbe in trattative con Alpha Bank per acquisire una partecipazione nelle attività di pagamento della banca greca.