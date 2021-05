Almawave, fatturato e redditività in aumento nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Almawave, azienda attiva nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) e quotata su AIM Italia, ha registrato un fatturato pari a 6,9 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, registrando una crescita de 21,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. L’EBITDA si è attestato a 1,4 milioni di euro (19,7% sui ricavi del trimestre), con una crescita del 52,6% rispetto al primo trimestre del 2020. L’EBIT è salito a 0,6 milioni di euro (8,9% sui ricavi), rispetto agli 0,2 milioni dell’anno scorso.

Il flusso di cassa netto da attività operativa prima degli investimenti1 è pari a 1,0 milioni di euro, mentre i capex realizzati nel periodo sono stati pari a 1,1 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) per 10,2 milioni di euro, a seguito dei proventi derivanti dall’operazione di IPO avvenuta l’11 marzo 2021 e al netto dell’esercizio dell’opzione greenshoe avvenuta ad aprile 2021 (raccolta per ulteriori 2,7 milioni di euro) e dopo il ripagamento del debito intercompany.

“La crescita della top line è accompagnata da margini costantemente in aumento, anche a fronte dei forti investimenti che sosteniamo – ha commentato l’amministratore delegato di Almawave, Valeria Sandei – Tutte le linee guida strategiche presentate in IPO stanno trovando attuazione, e i numeri che presentiamo ne sono un importante riscontro. Per proseguire in questo percorso stiamo investendo nel rafforzamento delle nostre strutture, anche in termini di organico, continuando l’onboarding di talenti. Da evidenziare l’importante crescita del backlog, che in pochi mesi è passato da 50 a circa 70 milioni di euro“.