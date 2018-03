Allo scalo toscano Galilei con Pisamover, bus privati allo scambiatore

editato in: da

(Teleborsa) – Il Tar toscano ha respinto la richiesta di sospensiva di Toscana Aeroporti in merito all’ordinanza di divieto di sosta dei bus privati davanti all’aerostazione del Galilei di Pisa. Per questa ragione, dal 19 aprile i bus con a bordo i passeggeri che viaggiano da Pisa a Firenze dovranno fermarsi negli appositi spazi del parcheggio scambiatore alla fermata intermedia del Pisamover.

Oltre che da Toscana Aeroporti, analoga richiesta di sospensiva era stata avanzata anche da Autostradale, una delle due società che collegano il Galilei e la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

La vicenda dei bus privati in aeroporto a Pisa era iniziata dopo l’inaugurazione del Pisamover (la navetta tra la stazione ferroviaria fiorentina e il Galilei), avvenuta il 18 marzo dello scorso anno, con Toscana Aeroporti che si è opposta sottolineando i disagi per gli utenti del Galilei, costretti a interrompere il tragitto diretto in aerostazione, scendere negli scambiatori e salire sulla navetta.

Per contro, Pisamover, realizzato con un finanziamento europeo di 21 milioni di euro proprio per sviluppare questa forma di intermodalità, si è mostrato ben al di sotto degli obiettivi di budget. Da qui la decisione dell’ordinanza emessa dal Comune che obbliga i bus privati a sostare gratuitamente nel parcheggio lato Aurelia del Pisamover, dove peraltro sono in corso i lavori per attrezzare una quindicina di piazzole.

Nel contempo si è deciso di fare funzionare la navetta per 21 ore, tre in più, con inizio corse alle 4,30 del mattino e termine alle 1,30 di notte.