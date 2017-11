Allianz lancia OPA su Euler Hermes

(Teleborsa) – Continua la scalata di Allianz su Euler Hermes.

Dopo aver acquistato venerdì scorso, 24 novembre 2017, l’11,34% delle azioni Euler Hermes a 122 euro per azione da un gruppo di azionisti, il colosso tedesco che controlla il 74,34% della società ha deciso di lanciare un’OPA per ottenerne il controllo assoluto.

Offerti 122 euro per azione, cifra che rappresenta un premio del 21% sulla chiusura di borsa di venerdì 24 novembre.

Il prezzo del titolo Euler Hermes quotato a Parigi (+20,63%) si allinea immediatamente a quello dell’offerta, scambiando a 121,90 euro ad azione.

Poco mossa Allianz -0,08% sulla piazza di Francoforte.