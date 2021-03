Allianz acquista le attività di Aviva in Polonia per 2,5 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia assicurativa britannica Aviva incasserà 2,5 miliardi di euro dalla vendita ad Allianz delle sue attività in Polonia, in un piano di riorganizzazione iniziato l’anno scorso con l’arrivo del nuovo CEO Amanda Blanc e che ha portato, poche settimane fa, anche alla cessione delle attività in Italia.

Il gruppo tedesco ha acquisito anche il 51% delle attività di bancassicurazione in joint-venture con Santander. Tecnicamente Allianz ha pagato l’intero pacchetto 2,7 miliardi di euro, incassando però 0,2 miliardi di dividendo. Secondo quanto riporta l’ANSA, in lizza per le attività in Polonia del gruppo Aviva c’erano anche Generali e l’olandese NN Group.

Nel 2020, l’utile IFRS di Aviva Poland al netto delle imposte è stato di 130 milioni di sterline (circa 152 milioni di euro). Le attività lorde IFRS e il valore patrimoniale netto di Aviva Poland sono stati, rispettivamente, di 3,9 miliardi e 0,4 miliardi di sterline al 31 dicembre 2020.

“La vendita della nostra attività polacca è un’ottima conclusione per la rifocalizzazione del nostro portafoglio annunciata solo otto mesi fa – ha commentato Amanda Blanc, CEO di Aviva – La vendita delle nostre otto attività non core genererà un ricavo di cassa totale di 7,5 miliardi di sterline”. “Il nostro focus strategico è ora sulle nostre attività più forti nel Regno Unito, Irlanda e Canada, dove abbiamo posizioni di mercato di primo piano e un forte potenziale di crescita”, ha sottolineato.