Allfunds, debutto positivo sulla Borsa di Amsterdam

editato in: da

(Teleborsa) – Allfunds, società fintech dedicata al risparmio gestito, ha registrato un debutto molto positivo sulla Borsa di Amsterdam, rivitalizzando le prospettive delle IPO europee (dopo la debacle di Deliveroo sulla Borsa di Londra) e affermando la nuova centralità del listino olandese dopo la Brexit.

I titoli della società spagnola di distribuzione fondi scambiano sopra quota 13,5 euro, in rialzo di oltre il 17%, in tarda mattina sull’Euronext, in una giornata in cui le Borse europee si muovo tutte vicino alla parità. Le azioni sono sensibilmente in rialzo rispetto agli 11,50 euro per azione della IPO (flottante di circa 25%), che aveva valutato nel complesso la società 7,2 miliardi di euro.

L’obiettivo della quotazione, secondo quello che aveva dichiarato il fondatore e CEO Juan Alcazar, è avere “la flessibilità per accelerare la trasformazione digitale del settore della gestione patrimoniale e la crescita della nostra piattaforma globale di prim’ordine”. Creata nel 2000, oggi Allfunds offre la più grande rete di distribuzione di fondi a livello globale e l’accesso al più grande universo mondiale di fondi comuni di investimento ed ETF con circa 100.000 fondi di 1.960 diverse case.

Allfunds, secondo quanto dichiarato dalla stessa società, nei primi mesi del 2021 ha superato gli 1,3 trilioni di euro di asset in distribuzione. Inoltre, tramite la nuova entità aziendale Allfunds Blockchain – che ha stretto una partnership con ConsenSys – ha l’obiettivo di accelerare l’integrazione della blockchain nel settore della distribuzione di fondi.