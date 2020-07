Alleanza tra American Airlines e JetBlue

editato in: da

(Teleborsa) – La crisi del trasporto aereo generata dalla pandemia alimenta le alleanze nei cieli. Ultima in ordine di tempo quella tra American Airlines e JetBlue, che gestiscono rispettivamente 60 e 130 rotte sulla costa orientale statunitense, da Boston e New York, operando in codeshare per un totale di 489 voli giornalieri, 120 dei quali da New York.

American Airlines apre anche i collegamenti dal JFK a Tel Aviv e Atene, annunciando i voli stagionali con Rio de Janeiro solo nel 2021. JetBlue, che ha la sua base più grande al JFK, incrementerà voli a LaGuardia e Newark.

A partire dal 23 luglio, JetBlue introduce il collegamento da Newark a Los Angeles e San Francisco impiegando l’Airbus A321.