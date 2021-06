Alleanza Gavio-Caltagirone sulle grandi opere: nasce consorzio Eteria

editato in: da

(Teleborsa) – La famiglia Caltagirone e la famiglia Gavio hanno stretto un alleanza per contribuire congiuntamente al rilancio infrastrutturale del Paese e partecipare alla gare delle grandi opere che verranno realizzate nei prossimi mesi e anni, anche sulla spinta del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR). In particolare, attraverso le due società, rispettivamente Vianini Lavori e Itinera, hanno costituito lo scorso 21 giugno un consorzio stabile, con quote paritetiche, chiamato Eteria. È quanto scrive oggi il Sole 24 Ore, il quale sottolinea come la nuova realtà possa fare da contraltare a Webuild, il colosso delle costruzioni italiano che ha inglobato anche Astaldi.

“Eteria, peraltro, non nasce come un club esclusivo – scrive il quotidiano economico-finanziario – Anzi, in prospettiva, è aperto anche all’ingresso di operatori a patto che questi condividano i valori fondanti delle due storiche imprese. Affinchè l’iniziativa, che sarà guidata in qualità di amministratore delegato da Vincenzo Onorato, già al timone di Vianini Lavori, possa esplicare appieno le proprie potenzialità molto, si fa notare, dipenderà anche dal fatto che il piano di rilancio nazionale sia accompagnato da interventi di efficientamento e qualificazione della macchina amministrativa e di semplificazione del quadro regolatorio in materia di appalti pubblici”.

Itinera da sola può contare su un portafoglio ordini di 3,7 miliardi, di cui 1,8 miliardi nel paese e su ricavi per 1,1 miliardi (di questi 321 milioni riferibili al territorio nazionale). Vianini Lavori ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi operativi pari a 70,3 milioni e un patrimonio netto pari a 109,7 milioni di euro e fra i principali lavori attualmente in corso ci sono il nuovo collegamento ferroviario metropolitano Germaneto-Catanzaro e il nuovo impianto di manutenzione corrente di Trenitalia a Torino.

(Foto: Roman Logov on Unsplash)