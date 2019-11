Alleanza Coop, proposte all’Europa per diritti e opportunità

editato in: da

(Teleborsa) – Nasce il “Manifesto per una nuova Europa” firmato dalle cooperative italiane.

Queste, con una delegazione dell’Alleanza – guidata dal presidente Mauro Lusetti e dai copresidenti Maurizio Gardini e Giovanni Schiavone- hanno illustrato agli europarlamentari italiani nel corso dell’incontro svoltosi presso la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo che, per il contributo che hanno dato all’affermazione dei principi e dei valori della costruzione europea, sono senza dubbio europeiste.

Le cooperative sostengono la necessità di un cambiamento necessario per dare risposta alle fratture sociali, economiche ed istituzionali prodotte da dieci anni di crisi, puntando sull’integrazione come strumento di sviluppo economico e sociale inclusivo e diffuso.

Dall’Alleanza sono quindi venute proposte per la prossima legislatura europea su una serie di temi, a partire dall’esigenza di impostare un Social compact che realizzi il Pilastro dei diritti sociali, combatta la disoccupazione e riunifichi il continente evitando fenomeni di dumping contrattuale, prevedendo uno schema comune di riassicurazione delle indennità di disoccupazione, promuovendo l’infrastrutturazione sociale, immateriale e il potenziamento del welfare attraverso sistemi mutualistici a tutela delle persone.

Accanto a questo, la richiesta di valorizzare l’autoimprenditorialità cooperativa, prevedendo forme specifiche di promozione e di sostegno per i workers buyout, anche come strumento per la successione generazionale di imprese, le cooperative di giovani e di donne, le cooperative di comunità che operano per lo sviluppo di aree interne depresse o a rischio di declino. Forte l’interesse delle cooperative per il Green Deal Europeo, rispetto al quale l’Alleanza chiede di stimolare politiche innovative ed efficaci, che prevedano il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, in tema di sostenibilità ambientale, prevedendo un sostegno alla transizione ecologica per imprese e lavoratori, un piano di investimenti che intervenga a favore di PMI o esperienze comunitarie nel campo ambientale e dell’economia circolare, la valorizzazione delle comunità energetiche.

