Alleanza Assicurazioni lancia Valore Sostenibile per investire con criteri ESG

(Teleborsa) – Alleanza Assicurazioni accelera sulla sostenibilità con la nuova soluzione “Valore Sostenibile”, una scelta di investimento che coniuga solidità, modularità e sostenibilità, permettendo al cliente di investire secondo i criteri ESG con l’obiettivo di generare un impatto positivo per l’ambiente e le comunità. In questo modo la compagnia rende accessibile anche ai risparmiatori più prudenti gli strumenti finanziari dedicati ai mercati complessi, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza del contesto attuale, grazie all’ausilio della sua rete di consulenti.

“Sostenibilità significa fare bene impresa con un impatto positivo sull’economia reale, cioè sulla vita delle persone. È il modo in cui traduciamo concretamente la strategia di Generali intrecciando il nostro business e l’impegno nelle comunità”, spiega Renato Antonini, Responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni, aggiungendo “proponiamo sul mercato una soluzione di investimento sostenibile con l’obiettivo di soddisfare gli investitori che sono alla ricerca di buoni rendimenti, ma con la dovuta attenzione ai rischi di mercato”.

Le caratteristiche di Valore Sostenibile



La nuova soluzione Valore Sostenibile permette di investire per l’80% in un portafoglio con rating ESG positivo di 3,5 su 5, in linea con quattro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: lavoro e crescita economica, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, clima.

Il 90% del capitale viene investito nella “Linea Obiettivo Futuro” composta da un mix di fondi obbligazionari e azionari, certificati da MainStreet Partners, che hanno l’obiettivo di promuovere caratteristiche ESG e diversificare l’investimento. La restante parte del capitale viene investita nella Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio che mira a massimizzare il rendimento nel medio/lungo termine mantenendo un basso livello di rischio. Attraverso il meccanismo “Remix” è possibile ribilanciare anno per anno l’investimento, in base al rendimento della linea Obiettivo Futuro e della Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio.

E’ possibile anche abbinare all’investimento una copertura assicurativa aggiuntiva, della durata di cinque anni, che prevede un capitale assicurato in caso di decesso o lesioni da infortuni, disponibile in due versioni (light o full) attivabili a seconda del fabbisogno di protezione del cliente. In caso di decesso, è garantito il pagamento di un importo almeno pari alla somma dei premi investiti.

Il premio unico iniziale, da versare alla sottoscrizione in un’unica soluzione, va da un minimo di 5.000 euro e può essere incrementato in qualsiasi momento con versamenti aggiuntivi a partire da 5.000 euro. Dopo un anno dalla decorrenza, è possibile effettuare il riscatto totale o parziale dell’investimento e, a partire dal quinto anno, non sarà applicata alcuna penale.

Alleanza conferma impegno per l’educazione finanziaria

Alleanza, nell’ambito del proprio Programma Nazionale di Educazione Finanziaria, ha deciso di organizzare un Investment Day Special Edition, una masterclass SDA Bocconi che consentirà di approfondire le conoscenze dei mercati e degli strumenti finanziari e comprendere il valore degli investimenti sostenibili.

L’Investment Day Special Edition si articolerà in due appuntamenti digitali, il 21 e il 28 settembre, e sarà rivolto a tutti i clienti Alleanza che sceglieranno Valore Sostenibile fino al 31 agosto 2021.