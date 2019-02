Alleanza Assicurazioni conferma leadership: 2018 altro anno record

editato in: da

(Teleborsa) – Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali, completa il piano di trasformazione digitale e chiude un 2018 da record. È quanto è emerso questa mattina dalla Convention annuale di Genova dove l’Ad Davide Passero ha tracciato il bilancio del 2018 e annunciato le priorità strategiche per il 2019.

“Siamo cresciuti per quattro anni consecutivi grazie alla digitalizzazione della nostra Rete, alla trasformazione dell’offerta e all’aumento dell’indice di soddisfazione dei nostri clienti”, ha affermato Passero.

Con una nuova produzione di 2,4 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, il 2018 ha segnato un nuovo massimo storico, facendo registrare per il quarto anno consecutivo risultati record. Si conferma, così, il trend positivo che dal 2015 ha consentito ad Alleanza di guadagnare quattro posizioni nella classifica delle Compagnie Vita italiane, passando dalla nona alla quinta posizione.

Oltre ai settori del risparmio e della previdenza, dove Alleanza vanta una leadership già consolidata, la Compagnia ha visto una forte crescita del business Protection. Forte della sua expertise in ambito protezione Vita – che nel 2018 è valsa alla Compagnia oltre 100 milioni di euro di raccolta – Alleanza punta, ora, a crescere anche sulla protezione della Salute delle famiglie. Un business nel quale la Compagnia entra con la nuova soluzione Semplice con Alleanza che in soli cinque mesi ha raccolto premi per 12 milioni di euro da oltre 30mila clienti.

Dal punto di vista degli standard di consulenza, la trasformazione digitale della Rete e l’innovazione dell’offerta assicurativa, hanno consentito ad Alleanza di migliorare la soddisfazione del Cliente. Il Net promoter score (Nps) del 2018 ha, infatti, raggiunto quota 22% piazzandosi tra i risultati più significativi del settore assicurativo.

“Alleanza è stata capace di implementare uno dei più grandi progetti di digitalizzazione in brevissimo tempo, creando allo stesso tempo nuovi posti di lavoro ed oggi è un benchmark all’interno del Gruppo e di tutto il settore assicurativo” ha commentato Marco Sesana, Country manager e Ceo Generali Italia e Global Business Lines.

Il rinnovo del Contratto nazionale di Lavoro, siglato da Alleanza nel 2018, prevede un importante piano occupazionale con 900 assunzioni previste nel quadriennio, di cui 300 già quest’anno. A ciò si aggiunge l’investimento in formazione con oltre un milione di ore erogate nell’ultimo anno e l’inserimento di oltre 1300 giovani grazie al programma Generazione Alleanza.

Tra le novità che caratterizzano il futuro emerge il lancio di Stile Alleanza, definito dalla Compagnia come un “innovativo e distintivo modello di relazione fondato su consulenza di valore, tocco umano e tecnologia digitale”.