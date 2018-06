Allarme utili per Delta Air Lines. Titolo giù a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Perdite consistenti per il titolo Delta Air Lines a New York. La compagnia aerea statunitense ha rivisto al ribasso le previsioni di profitto per il secondo trimestre a causa dell’aumento del prezzo dei carburanti.

La società ha tagliato l’utile per azione (EPS) a 1,65-1,75 dollari, rispetto alle previsioni iniziali che erano per un utile tra 1,80 e 2 dollari per azione. Prospettive al ribasso anche per l’utile pre-tasse.

Il titolo Delta Air Lines soffre a Wall Street dove attualmente perde il 2,51%.