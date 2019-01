Allarme debito, raggiunti i 250 mila miliardi a livello mondiale

editato in: da

(Teleborsa) – Continua a crescere ildebito globale che, attualmente, ha raggiunto livelli allarmanti. Secondo uno studio realizzato da Citigroup sulla base dei dati raccolti dall’Institute of International Finance, l’esposizione mondiale è di circa 250 mila miliardi di dollari, il triplo rispetto a vent’anni fa.

A detendere l’80% del debito pubblico globale sono Stati Uniti, Cina, Unione europea e Giappone. Su questi Paesi gravano, inoltre, più dei due terzi del totale dell’indebitamento delle famiglie e tre quarti di quello delle imprese.

Un carico complessivo di portata tale da far temere, secondo gli esperti, rischi rilevanti per il sistema economico derivanti dalla possibile insolvenza di Stati e imprese. A preoccupare investitori ed economisti vi sono diversi punti tra cui: il possibile impiego non efficiente del debito accumulato da parte di aziende, consumatori e governi; il ricorso a strumenti di indebitamento non del tutto collaudati, frutto della finanza creativa e, infine, il deterioramento del debito.

Nell’Eurozona è la Francia ad aver registrato, dal 2007 a oggi, l’aumento maggiore del rapporto tra debito e PIL mentre a livello globale l’incremento maggiore è stato raggiunto da Regno Unito, Stati Uniti e Giappone.