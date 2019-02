Allarme Confindustria: atteso un 2019 debole per l’economia italiana

editato in: da

(Teleborsa) – Il 2019 sarà un anno difficile per l’Italia con un export debole, difficoltà per l’industria ed investimenti in calo. L’attività economica registrata ad inizio anno non fa infatti presagire il meglio anche sotto il profilo dei consumi e del credito. L’allarme è stato lanciato dal Centro Studi di Confindustria con il rapporto Congiuntura Flash.

Il dato sul PMI a gennaio è sceso a 48,8, a quasi un punto di distanza dal 49,5 riscontrato nel 4° trimestre 2018, con un calo marcato nel manifatturiero. Ila produzione industriale è in attesa di un piccolo rimbalzo, ma il trasporto di gas a uso industriale è sceso del 5% con un preoccupante calo degli ordini scesi del 2% alla fine 2018. Nei mesi successivi, dunque, la dinamica della produzione rischia di essere ancora negativa, dopo il forte calo dell’ultimo quarto del 2018 (-1,1%), quando si è ridotto molto il fatturato (-1,6%), specie nei beni intermedi.

Soffre di una scia negativa anche il dato sulle vendite italiane all’estero che sono diminuite del 2,3% in dicembre, con una riduzione significativa sui mercati extra-UE e una lieve crescita nell’Ue.

Anche le famiglie credono meno nell’economia e a febbraio prevale il risparmio a scapito della spesa anche se rimane stabile, grazie all’occupazione ferma in Italia, i giudizi sulla situazione economica del nucleo familiare.

Allargando l’orizzonte, gli scambi continuano a indebolirsi con un -0,9% nel 4° trimestre 2018 e ordini esteri del Pmi globale a 49,5 a gennaio. A pesare particolarmente le incertezze legate a fattori geopolitici, protezionismo, vulnerabilità negli emergenti, volatilità dei mercati finanziari, che creano rischi al ribasso per la crescita.