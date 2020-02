Allarme Clima, caldo record in Antartide

editato in: da

(Teleborsa) – La lotta al cambiamento climatico è senza dubbio una delle questioni al centro del dibattito ormai da tempo, anche in scia alla battaglia della sedicenne svedese, Greta Thunberg, che ne è diventato il simbolo più conosciuto al mondo. Una sfida da vincere a tutti costi poichè il problema assume contorni sempre più preoccupanti che potrebbero diventare molto presto drammatici. Anche per questo, l’imperativo è agire in fretta e in maniera efficace.

Segnali allarmanti continuano ad arrivare da tutto il mondo: persino l‘Antartide – noto a tutti come il “continente di ghiaccio”, la più grande riserva di acqua dolce del pianeta , rischia seriamente di smettere di essere ciò che è sempre stato. Pochi giorni fa i media internazionali hanno dato notizia della temperatura più alta mai registrata nel continente: nella stazione argentina di ricerca di Esperanza il termometro ha segnato 18.3 gradi centigradi.

ANTARTIDE SCOTTA – Nuovo record, tre giorni dopo, quando la misurazione è stata effettuata da scienziati brasiliani nell’isola di Seymour e gli strumenti hanno registrato 20.75 gradi centigradi, come ha riportato The Guardian. Una temperatura pressochè primaverile. Altro che il freddo dell’Antartide.

(Foto: Dr. Robert Ricker, NOAA/NOS/ORR – CC 2.0)