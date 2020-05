Allarme Brasile, il virus galoppa

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo la Johns Hopkins University, superati i 5 milioni di contagi da coronavirus nel mondo con 328.172 decessi. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con 1.551.853 infetti e 93.439 morti con la Russia che ha scalato la classifica delle nazioni più colpite con oltre 300mila casi, mentre il Regno Unito è il secondo Paese per numero di decessi superando l’Italia.

Intanto, il virus continua a galoppare in Brasile dove il numero di morti per coronavirus è cresciuto del 120% in due settimane, con un forte aumento dei casi soprattutto nello Stato di Rio de Janeiro e nelle province della regione amazzonica.

A Rio il numero dei decessi per Covid-19 è passato da 1.205 registrati il 6 maggio a 3.237 di ieri, con un aumento del 270%, secondo un rapporto del portale di notizie Uol. San Paolo e Rio, entrambi nella regione sud-orientale, restano gli Stati più colpiti dalla malattia.

Situazione in peggioramento con i ricercatori brasiliani che suonano l’allarme: “Il Governo ha perso il controllo della situazione e sottostima i dati, in realtà siamo diventati il maggior centro di diffusione del virus con 3 milioni di contagiati”.